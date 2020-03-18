В Украине зарегистрировали новый случай инфицирования COVID-19: больной находится дома

По состоянию на утро 18 марта в мире зафиксировано 198 006 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Медики зарегистрировали первый случай инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Больным оказался житель области, который на днях вернулся из-за границы и почувствовал симптомы инфекции. Вскоре он обратился в центральную вирусологическую лабораторию Центра Общественного Здоровья Минздрава, где и подтвердился факт наличия коронавируса.

Отмечается, что больной вместе с близкими находится в самоизоляции дома под наблюдением медиков.

По состоянию на утро 18 марта в мире зафиксировано 198 006 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

Ранее в Украине зафиксированы 14 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.