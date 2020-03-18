В Одессе мужчина распространил фейк, что он заражен коронавирусом

В связи с распространением фейка руководство города обратится в правоохранительные органы.

Один из пациентов Одесской городской инфекционной клинической больницы распространил ложную информацию о своем инфицировании коронавирусом.

Об этом в ночь на 18 марта сообщила пресс-служба мэрии после того, как поздно вечером в социальных сетях появилось селфи этого мужчины. На этой видеозаписи молодой мужчина в медицинской маске говорит, что находится в боксе указанной больницы. Он утверждает, что инфицирован COVID-19 и показывает какой-то предмет с отметками, утверждая, что это тест. Также, по его словам, в соседнем боксе якобы находится вернувшийся из-за рубежа еще один мужчина, у которого также выявлен коронавирус.

В пресс-службе мэрии заявили, что эта информация о якобы подтвержденном случае коронавируса в одесской больнице, которую сейчас распространяет ряд пабликов, не соответствует действительности.

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«По официальным данным, оперативного штаба департамента здравоохранения горсовета и главврача инфекционной больницы, по состоянию на утро 18 марта, в Одессе нет подтвержденных случаев коронавируса. Парню на видео делали тесты и брали анализы, но на другие инфекции. Ответ по поводу COVID-19 должен поступить из Киева», - заявили в мэрии.

Вице-мэр Одессы Павел Вугельман заявил, что заявление мужчины – фейк, и в связи с этим руководство города обратить в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

В горсовете УНИАН уточнили, что мужчина, записавший видео, - моряк, житель Одессы. В других боксах больницы, также находятся моряки.

Как сообщал УНИАН, в Одессе изолировали 11 человек из-за возможного заражения коронавирусом. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что городскую клиническую инфекционную больницу самостоятельно обратились люди, которые вернулись из-за границы. Труханов утверждает, что они сами попросили их изолировать.