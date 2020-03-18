Очереди к маршруткам и пассажиры без масок: как Киев "выживает" без метро (фото, видео)

О значительных трудностях с транспортом жители столицы делятся в соцсети.

В столице вместо метро всем предлагают передвигаться наземным общественным транспортом: маршрутками, трамваями, троллейбусами. Но пассажиры должны быть в масках, а в салон могут заходить в салон не более 10 человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Впрочем, водители и пассажиры правила передвижения на период карантина игнорируют, говорят журналисты. Салоны маршруток переполнены, а у большинства киевлян масок нет.

Одни пассажиры объяснили, что такие рекомендации слышат впервые, другие же заявляли, что масок негде купить.

Городская власть взамен предлагает сообщать в полицию о нарушениях, а водителям, в случае безумной давки и упрямства «лишних» пассажиров, – вызывать патрульных.

О значительных трудностиях с транспортом жители столицы делятся в соцсети.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине на сегодняшний день зафиксированы 14 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.