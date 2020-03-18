За рубежом от коронавируса лечатся 12 украинцев, находятся на карантине 744 - МИД

11 тыс. 758 украинские вернулись в Украину из-за границы.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что за рубежом от инфицирования коронавирусом лечатся 12 украинцев, находятся на карантине 744.

Об этом говорится в оперативной информации МИД, касающейся коронавируса, по состоянию на 23:00 17 марта.

Пять граждан Украины проходят лечение в Германии, двое - в Польше, двое - в Италии, по одному - в Молдове, Объединенных Арабских Эмиратах и Доминиканской Республике.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 18 марта (онлайн)

744 украинца - на карантине: 712 в Египте в двух гостиницах, 16 - в Бразилии, 7 – в Германии, 3 - в Доминиканской Республике, 3 - в ОАЭ и 3 - в Молдове.

Пятеро украинцев выздоровели (четверо в Японии и один в Италии). Еще одна украинка умерла в Италии.

11 тыс. 758 украинцев вернулись в Украину.

По состоянию на утро 18 марта в мире зафиксировано 198 006 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными ячейками.

В Украине на сегодняшний день зафиксированы 14 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них два – смертельные. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.