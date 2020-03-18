Во Львовской области госпитализировали шесть человек с подозрением на коронавирус
08:51, 18 марта 2020Страна
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Всего в области с подозрением коронавирус госпитализированы 22 человека.
В инфекционной больнице обследуют пациентов с подозрением на коронавирус / loda.gov.ua
Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали шесть человек с подозрением на коронавирус.
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Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА. Все люди находились за границей в странах, где зафиксирован коронавирус.
По словам, и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрея Васько, состояние всех больных стабильное.
Сейчас все больные проходят обследование. Анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев.
Как сообщал УНИАН, в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, два из них — летальные.
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