Во Львовской области госпитализировали шесть человек с подозрением на коронавирус

Всего в области с подозрением коронавирус госпитализированы 22 человека.

Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали шесть человек с подозрением на коронавирус.

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Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА. Все люди находились за границей в странах, где зафиксирован коронавирус.

По словам, и.о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрея Васько, состояние всех больных стабильное.

Сейчас все больные проходят обследование. Анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев.

Как сообщал УНИАН, в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, два из них — летальные.