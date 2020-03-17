В Украине уже две смерти от коронавируса, а среди зараженных - дети

Только сегодня было выявлено 7 новых случаев инфицирования.

В Украине уже подтверждена смерть двух граждан от коронавируса.

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook о ситуации в Украине с коронавирусом по состоянию на 20:00 17 марта.

Отмечается, что лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них два летальных.

"По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и г. Киев (2)", - говорится в сообщении.

В частности, сегодня были получены положительные результаты в Киевской области у 44-летнего мужчины, который был за границей, и шесть в Черновицкой области - у 33-летней женщины (летальный), и лиц в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей один год и 10 месяцев и шесть месяцев.

"Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая", - отметили в ЦОЗ.

При этом сказано, что вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и установленных контактных лиц.

В целом уже исследовано более 640 образцов.

"Большинство людей, страдающих новым коронавирусом, переносят его, как обычную ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем", - отметили в ведомстве.

В частности, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%.

Как отмечают в Минздраве, следует помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет иметь летального исхода.