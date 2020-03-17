Коронавирус в оккупации: в Крыму под наблюдением находятся 132 человека

На полуострове ввели режим "повышенной готовности".

В оккупированном Крыму более 130 человек находятся под наблюдением: все они посещали "неблагополучные территории" либо контактировали с потенциальными носителями коронавируса.

Как пишут "Крым.Реалии", об этом заявили в Роскомнадзоре.

По информации ведомства оккупантов, всех наблюдают на дому.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 17 марта (онлайн)

"Осуществляется наблюдение за состоянием здоровья граждан, посещавших неблагополучные по коронавирусной инфекции территории и имевших возможные контакты с заболевшими лицами. По состоянию на 16 марта 2020 года под медицинским наблюдением на дому остаются 132 человека, им проводятся лабораторные обследования", - сказано в сообщении.

На территории полуострова с целью предотвращения распространения заболевания ввели режим "повышенной готовности".

Как сообщал УНИАН, так называемое "руководство" оккупированного Крыма со вторника, 17 марта, отменило все массовые мероприятия, кроме ярмарки гробов и венков.