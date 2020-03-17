В Донецкой области проверяют 9 больных с подозрением на коронавирус

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 17 марта, в Украине лабораторно проверяют на коронавирус 44 образца.

По состоянию на 17 марта в Донецкой области зафиксировано 9 пациентов с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19.

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Как сообщают «Новости Донбасса», об этом было объявлено на брифинге в ДонОГА.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 17 марта, в Украине лабораторно проверяют на коронавирус 44 образца.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: в Черновицкой области – 4 случая, Киев - 2 и в Житомирской области – один (один летальный).

В мире было зарегистрировано 182 406 случаи заболевания COVID-19, из них 79 433 человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 101 356 случаев в 150 странах/территориях/регионах.