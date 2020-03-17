В Днепре готовы проводить диагностику людей с подозрением на коронавирус

Для выполнения самого тестирования необходимо пять часов.

В Днепре готовы проводить лабораторную диагностику людей с подозрением на коронавирус COVID-19.

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Об этом сообщила корреспонденту «НМ» директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник.

По ее словам для выявления коронавирусной инфекции проводится забор материала, который отправляется в центральную лабораторию в Киеве. Для выполнения самого тестирования необходимо пять часов, но также следует учитывать время на доставку проб в столицу и оповещения о результате.

«С учетом эпидемиологической обстановки в Днепре, пока этого достаточно», - отметила Сальник.