Как сшить медицинскую маску своими руками: простые способы (видео)

Помните, что маска должна плотно закрывать нос и рот.

На фоне распространения коронавируса COVID-19 по всему миру повысился спрос на медицинские маски, поэтому отыскать их в аптеках Киева, например, очень сложно. А еще многие компании взвинтили цены на это изделие.

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Для того, чтобы обезопасить себя и окружающих, можно сделать защитную маску самостоятельно в домашних условиях. УНИАН подробно расскажет, как сшить дома эту самую маску.

Как сшить маску: простой способ

Для того, чтобы быстро сшить маску, вам понадобится квадратный отрез льна либо де плотного хлопка. Касательно размеров, ориентируйтесь сами, какой отрез вам нужен. Также потребуются две резинки.

Сложите ткань вдвое и соберите гармошкой. Края согните и прошейте (можно руками, а можно и на швейной машинке). Проденьте резинки и завяжите их узелком. Все, ваша маска готова!

Видео: КП

Как сшить маску с "фильтром"

Для того, чтобы сшить такую маску, вам понадобится все то же, что и для маски выше, плюс нетканый материал в качестве "фильтра". Его можно купить в швейном магазине, например. Когда будете шить маску, "фильтр" вложите между слоями основного материала — льна либо плотного хлопка.

Защитная маска с ватой

Берем бинт, который точно найдется у каждого в домашней аптечке. Для создания маски достаточно отрезка 60х14 см (длина и ширина). Ватную прокладку делаем размером 14 см. Отрезаем 60 см бинта и заворачиваем в него вату.

Завязки для такой маски делаются из остатков бинта, которые сворачиваем трубочкой. Затем продеваем завязки в нижней и верхней частях повязки и прошиваем.

Самая простая маска: как сделать

Для того, чтобы сделать такую маску, вам понадобятся только бумажные полотенца и канцелярские резинки. Сложите полотенца в несколько раз, чтобы получилась гармошка. К концам прикрепите резинки, с помощью которых маска будет крепиться на лицо.

Кому стоит надевать маску

тем, кто контактирует с больными;

тем, у кого есть признаки респираторного заболевания, особенно кашель;

для безопасности в общественных местах.

Помните, что защитная ватно-марлевая повязка должна закрыть подбородок, нос и рот – до глаз. Такую маску нужно менять через 3-4 часа.