Кулеба назвал страны, в которых восемь украинцев лечатся от коронавируса
12:49, 17 марта 2020Страна
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По два украинцы лечатся от коронавируса в Германии, Италии и Польше, по одному - в Молдове и ОАЭ.
Кулеба сказал, где лечатся украинцы / фото УНИАН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах 8 украинцев находятся на лечении от коронавируса.
Об этом Кулеба сообщил в микроблоге Twitter.
В частности, министр отметил, что по состоянию на 23:30 16 марта 8 граждан Украины за рубежом находились на лечении: по 2 - в Германии, Италии и Польше, по 1 - в Молдове и ОАЭ.
В то же время, 5 украинцев за рубежом выздоровели, а одна гражданка скончалась в Италии.
Как сообщал УНИАН, полторы тысячи украинцев вернулись из популярного египетского курорта.
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