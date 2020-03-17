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Кулеба назвал страны, в которых восемь украинцев лечатся от коронавируса

12:49, 17 марта 2020
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Кулеба сказал, где лечатся украинцы / фото УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах 8 украинцев находятся на лечении от коронавируса.

Об этом Кулеба сообщил в микроблоге Twitter.

В частности, министр отметил, что по состоянию на 23:30 16 марта 8 граждан Украины за рубежом находились на лечении: по 2 - в Германии, Италии и Польше, по 1 - в Молдове и ОАЭ.

В то же время, 5 украинцев за рубежом выздоровели, а одна гражданка скончалась в Италии.

Как сообщал УНИАН, полторы тысячи украинцев вернулись из популярного египетского курорта.

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