Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали двух детей

С понедельника во Львове закрывают все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок из-за коронавируса.

Во Львовскую областную инфекционную больницу доставили двух детей с симптомами коронавируса.

Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на заместителя директора больницы Игоря Верника.

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По словам медика, одному ребенку три года, он из Дрогобычского района, второму – 15 лет, он со Львова.

По состоянию на утро 17 марта во львовской больнице с подозрением на коронавирус находится 14 человек.

Как сообщал УНИАН, с понедельника во Львове закрывают все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок из-за коронавируса.