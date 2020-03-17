Во Львове с подозрением на коронавирус госпитализировали двух детей
12:42, 17 марта 2020Страна
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С понедельника во Львове закрывают все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок из-за коронавируса.
REUTERS
Во Львовскую областную инфекционную больницу доставили двух детей с симптомами коронавируса.
Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на заместителя директора больницы Игоря Верника.
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По словам медика, одному ребенку три года, он из Дрогобычского района, второму – 15 лет, он со Львова.
По состоянию на утро 17 марта во львовской больнице с подозрением на коронавирус находится 14 человек.
Как сообщал УНИАН, с понедельника во Львове закрывают все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок из-за коронавируса.
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