Карантинная жизнь украинских городов: как Киев, Житомир и Харьков выполняют противоэпидемические ограничения (видео)

Города постепенно приспосабливаются к ограничениям из-за карантина.

Некоторые украинские города сегодня проснулись в новой реальности в связи с усилением карантинных мер из-за коронавируса.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, в Житомире с сегодняшнего дня общественный транспорт работает в режиме выходного дня. Житомиряне быстро перестроились к новому режиму и вообще с пониманием отнеслись к чрезвычайному положению в городе.

На житомирском рынке большинство ларьков закрыты, но некоторые продавцы еще пытаются распродать товар и жалуются, что заплатили за аренду, а теперь вынуждены закрыться.

Утром началась внеочередная сессия Житомирского горсовета, на которой будет приниматься решение о выделении дополнительных 25 млн гривень на борьбу с коронавирусом.

В Киеве тем временем значительно увеличилось количество людей, которые ходят в масках. Однако пока что избежать скопления людей не удается, в частности, так сейчас на Центральном железнодорожном вокзале. Метрополитен еще работает, прекратить его работу собираются сегодня ближе к вечеру.

Работают также и большинство кофеен и кафе возле столичного вокзала. Закрыт только ресторан быстрого питания, заказы он сейчас принимает только онлайн.

В свою очередь, у харьковчан нет панического настроения. В Харькове можно встретить на улицах немало людей, при этом в масках ходят единицы.

Власти города приняли решение закрыть три рынка, среди которых и один из крупнейших в Украине – "Барабашово". Также здесь должны закрыться ночные клубы и магазины, где продают б/у одежду. Харьковское метро пока еще работает.