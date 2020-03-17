цей матеріал доступний українською

Карантинная жизнь украинских городов: как Киев, Житомир и Харьков выполняют противоэпидемические ограничения (видео)

11:26, 17 марта 2020
Страна
645 0
В Киеве усилены карантинные ограничения / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеРада ввела уголовную ответственность за нарушение карантинных мер

Так, в Житомире с сегодняшнего дня общественный транспорт работает в режиме выходного дня. Житомиряне быстро перестроились к новому режиму и вообще с пониманием отнеслись к чрезвычайному положению в городе.

На житомирском рынке большинство ларьков закрыты, но некоторые продавцы еще пытаются распродать товар и жалуются, что заплатили за аренду, а теперь вынуждены закрыться.

Утром началась внеочередная сессия Житомирского горсовета, на которой будет приниматься решение о выделении дополнительных 25 млн гривень на борьбу с коронавирусом.

В Киеве тем временем значительно увеличилось количество людей, которые ходят в масках. Однако пока что избежать скопления людей не удается, в частности, так сейчас на Центральном железнодорожном вокзале. Метрополитен еще работает, прекратить его работу собираются сегодня ближе к вечеру.

Работают также и большинство кофеен и кафе возле столичного вокзала. Закрыт только ресторан быстрого питания, заказы он сейчас принимает только онлайн.

В свою очередь, у харьковчан нет панического настроения. В Харькове можно встретить на улицах немало людей, при этом в масках ходят единицы.

Власти города приняли решение закрыть три рынка, среди которых и один из крупнейших в Украине – "Барабашово". Также здесь должны закрыться ночные клубы и магазины, где продают б/у одежду. Харьковское метро пока еще работает.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter