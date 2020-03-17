В Украине лабораторно проверяют на коронавирус 44 образца

На утро 17 марта в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: в Черновицкой области - 4, в Киеве - 2 и в Житомирской - 1 (1 летальный).

На исследовании в лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины есть 44 образца, отобранные у людей с подозрением на инфицирование коронавирусом COVID-19.

Об этом говорится в оперативной информации Минздрава о распространении коронавирусной инфекции в стране и мире.

«В целом с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19 (7 случаев - подтверждены лабораторно, 89 - отрицательные, коронавируса нет, 44 - исследуется). С начала года вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ протестировала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19», - отмечается в сообщении.

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По данным Минздрава, по состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрированы 7 лабораторно подтвержденных случая COVID-19: в Черновицкой области – 4 случая, Киев - 2 и в Житомирской области – один (один летальный).

В мире было зарегистрировано 182 406 случаев заболевания COVID-19, из них 79 433 человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 101 356 случаев в 150 странах/территориях/регионах.

На территории Европейского региона зарегистрировано 63 268 случаев заболевания COVID-19. Больше всего этих случаев в Италии - 27980, Испании - 9191, Франции и Германии - более 6,6 тыс. и 6 тыс. соответственно. Зафиксировано 2755 летальных случаев (в мире 7154).

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире.