В Сумской области коронавирус подозревают у четырех человек

Состояние госпитализированных удовлетворительное, проводятся соответствующие исследования.

В Сумской области у четырех человек подозревают коронавирусную инфекцию.

Об этом накануне вечером в Facebook сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Дмитрий Кривцов.

«Сегодня (16 марта - УНИАН) в учреждениях здравоохранения региона находятся четыре человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Их состояние удовлетворительное, проводятся соответствующие исследования», - написал чиновник.

Также Кривцов сообщил, что с целью координации действий в период сложной эпидемической ситуации, при областном управлении здравоохранения работает оперативный штаб.

«Штаб занимается исключительно вопросами COVID-19, сбором, обработкой и предоставлением аналитических выводов, которые будут основой для принятия решений на уровне области», - подчеркнул чиновник.

Он рассказал также о наличии соответствующего медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения области.

«В учреждениях здравоохранения области сегодня имеется 65 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и около 30 кислородных концентраторов. Централизованная подача кислорода налажена практически во всех отделениях интенсивной терапии, за исключением двух районов, где этот вопрос прорабатывается», - говорится в сообщении.

При этом Кривцов призвал жителей области защищать себя от инфицирования, помнить о правилах защиты и соблюдать карантинные меры.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, по состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случая COVID-19: в Черновицкой области - 4 случая, в Киеве - 2 и в Житомирской области - один (один летальный).