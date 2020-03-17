В Минздраве рассказали о подготовке учреждений здравоохранения к борьбе с коронавирусом

Превентивные меры, принимаемые на уровне государства, в первую очередь, направлены на предотвращение возможного создания пиковой нагрузки на учреждения здравоохранения из-за госпитализации большого количества больных.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о подготовке учреждений здравоохранения к борьбе с коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время внеочередного заседания парламента.

Ляшко отметил, что превентивные меры, принимаемые на уровне государства, в первую очередь, направлены на то, чтобы предотвратить возможное создание пиковой нагрузки на учреждения здравоохранения из-за госпитализации большого количества больных.

"Как сообщил премьер-министр Украины, в нашей стране есть около 12 тысяч коек в инфекционных больницах. Там общее количество инфекционных боксов - 2,5 тысячи. В то же время, мы понимаем, что если будет массовое поступление больных с коронавирусной болезнью, этих коек будет недостаточно. Нам нужно знать, как перепрофилировать другие учреждения здравоохранения для того, чтобы оказывать качественную медицинскую помощь", - сказал Ляшко.

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Так, отметил он, на сегодня проанализировано количество имеющихся коек в отделениях интенсивной терапии вне заведений инфекционного профиля.

"Статистика, которую мы имеем, свидетельствует, что мы готовы и должны предоставлять качественную, эффективную помощь, поскольку имеем около 3500 аппаратов искусственной вентиляции легких именно в отделениях интенсивной терапии. В то же время такого количества может не хватить, и оборудование может быть устаревшим. Мы принимаем все меры, выделяются дополнительные средства, чтобы обновить материально-техническую базу, чтобы защитить наших медицинских работников", - отметил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - с летальным исходом (у пожилой женщины с Житомирщины).

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости готов ввести в Украине чрезвычайное положение, чтобы не допустить распространения коронавируса.