Рада изменила порядок госзакупок лекарственных средств и медизделий

Среди прочего, устанавливаются особенности госрегистрации лекарственных средств, которые могут закупаться лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения» (№2538).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 290 народных депутатов при минимальном необходимом количестве в 226.

Законом в Основах законодательства Украины о здравоохранении устанавливается, что лицо, уполномоченное на осуществление закупок в сфере здравоохранения, - юридическое лицо, созданное центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, и уполномочено осуществлять закупки лекарственных средств, медицинских изделий и вспомогательных средств к ним и услуг за средства государственного бюджета для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по охране здоровья, а также за счет грантов (субгрантов) для выполнения программ Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Украине.

Лицо, уполномоченное на осуществление закупок в сфере здравоохранения, имеет право бесплатно поставлять (передавать) принадлежащие ему лекарственные средства, медицинские изделия и вспомогательные средства к ним и услуги структурным подразделениям по вопросам здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций или субъектам хозяйствования, которые имеют лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике.

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Определено, что центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, по собственной инициативе или по его поручению лицо, уполномоченное на осуществление закупок в сфере здравоохранения, и/или по инициативе заявителя (владельца регистрационного удостоверения на оригинальное (инновационное) лекарственное средство (оригинальный биологический препарат)/или уполномоченного им представителя) имеет право заключать договоры управляемого доступа с заявителем, в которых предусматриваются условия поставок оригинального лекарственного средства на территорию Украины за средства государственного бюджета и/или местных бюджетов с целью обеспечения доступности таких лекарственных средств для пациентов.

Порядок проведения переговоров по договорам управляемого доступа, виды таких договоров и порядок их заключения, выполнения, изменения и прекращения, а также типовая форма такого договора утверждаются Кабинетом министров. В случае государственной регистрации в Украине генерического лекарственного средства (подобного биологического лекарственного средства) с таким же международным непатентованным названием, формой выпуска и дозировкой, что и лекарственное средство, в отношении которого заключен договор управляемого доступа, договор управляемого доступа подлежит досрочному расторжению 31 декабря текущего бюджетного года, если срок действия такого договора не заканчивается ранее указанной даты. Заключение, выполнение, изменение и прекращение договора управляемого доступа осуществляются в соответствии с положениями законодательства Украины.

Среди прочего, устанавливаются особенности госрегистрации лекарственных средств, которые могут закупаться лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения.

Также в законе «О лекарственных средствах», в частности, устанавливается, что решение об отказе в государственной регистрации лекарственного средства принимается, если не подтверждаются заключения относительно его эффективности и безопасности.

Срок действия регистрационных удостоверений на лекарственные средства, подлежащих закупке по результатам закупочной процедуры, проведенной специализированной организацией, осуществляющей закупки во исполнение соглашения по закупке между центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, и соответствующей специализированной организацией, осуществляющей закупки, которые действуют до 31 марта 2020 года, продлевается до 31 марта 2022 года исключительно для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по охране здоровья с внесением соответствующей информации в Государственный реестр лекарственных средств Украины путем выдачи соответствующих регистрационных удостоверений.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.