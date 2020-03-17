"Дезинфекция с вертолетов": в сети разгоняют фейк о коронавирусе в Украине

Текст рассылают через Viber и Facebook.

В последнее время киберспециалисты СБУ фиксируют попытки распространения фейков, связанных с темой коронавируса в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале.

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Так, в сети распространяют слухи о якобы ночном распылении над Киевом и другими городами химических веществ с вертолета для дезинфекции. "Советуют" закрывать балконы и не находиться на улицах с 23:00 до 05:00.

"Я хочу сообщить, что сегодня с 23:00 будут вертолеты, которые запустят лекарства для дезинфекции. Это будет продолжаться до 05:00. Это означает, что вы должны закрыть все окна на ночь, старайтесь не выходить на улицу и не находится на улице после 23:00", - говорится в ложном сообщении, которое приводит ТСН. Кто отправитель – неизвестно, но этот текст рассылают через Viber, Facebook и тому подобное.

Поэтому в СБУ советуют доверять только проверенной информации из официальных источников:

🔹 Telegram-канал "Коронавірус_інфо" о COVID-19 в Украине ➡️ bit.ly/39DEYQm

🔹 Страница Минздрава Украины ➡️ bit.ly/2Q5UHQu

🔹 Страница Центра общественного здоровья Украины ➡️ bit.ly/2IAGyXm