Рада освободила от НДС иностранные медицинские товары, которые приобретены за счет госбюджета

Это должно существенно помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Верховная Рада приняла закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость медицинские товары, ввозимые в Украину закупочной организацией за счет государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект № 2539 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета» проголосовали 295 народных депутата.

Законом предусматривается внести ряд изменений в Налоговый кодекс, в частности, вводится положение о нераспространении ряда разниц, возникающих при осуществлении финансовых операций, на операции закупочной организации по бесплатной поставке (распределения) медицинских товаров, приобретенных организацией за средства государственного бюджета или средства грантов (субгрантов) Глобального фонда.

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Кроме этого, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке на таможенной территории Украины медицинских товаров, которые будут закупаться за средства государственного бюджета специальным субъектом – закупочной организацией.

Также предусмотрено, что положения налогового законодательства о необходимости начисления компенсирующих налоговых обязательств и пропорциональное отнесение сумм налога на добавленную стоимость к налоговому кредиту не распространяются на операции, освобожденные от налогообложения налогом на добавленную стоимость согласно этого законопроекта.

Закон приводит нормы Налогового кодекса в соответствие с другими нормами действующего законодательства, в частности законам «О публичных закупках», «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения своевременного доступа пациентов к необходимым лекарственных средств и медицинских изделий путем осуществления государственных закупок с привлечением специализированных организаций, осуществляющих закупки» и тому подобное.

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Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, основной его задачей является повышение экономии бюджетных средств при закупках медицинских товаров благодаря освобождению операций по закупке соответствующих товаров за средства государственного бюджета от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

«Это позволит закупать больше медицинских товаров при существующих объемах бюджетного финансирования программ в сфере здравоохранения. Также, освобождение от налогообложения названых операций может стимулировать рост предложения на медицинские товары для закупок за средства государственного бюджета, что в свою очередь поспособствует повышению конкуренции среди участников закупок и снижению стоимости медицинских товаров», - говорится в пояснительной записке.

Ранее сегодня Рада ввела уголовную ответственность за нарушение карантинных мероприятий.