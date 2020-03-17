Эксперты рассказали, что нельзя есть на завтрак

Ученые отнесли к списку "нежелательных продуктов" во время завтрака и кофе.

Не каждому известно, как правильно завтракать, чтобы принести пользу своему организму и не навредить. Испанские диетологи рассказали, что необходимо есть после утреннего пробуждения, чтобы чувствовать бодрость и легкость в течение дня.

По мнению специалистов, нельзя употреблять на завтрак пищу с избыточным содержанием насыщенных жиров – это касается выпечки из магазина и мясных продуктов, пишет UkrHealth.

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Ученые отнесли к списку "нежелательных продуктов" во время завтрака и кофе. И хотя многим она помогает окончательно проснуться, медики не рекомендуют пить ее натощак. Эта же совет касается и соков из упаковки. Завтракать можно только натуральными соками.

Также нельзя пить на завтрак газированные напитки, иначе в течение дня придется страдать от вздутия живота. Кроме того, сахар, содержащийся в газировке, может привести к ожирению.

Что касается полезных продуктов для завтрака – это молочные продукты, злаки, вареное яйцо и фрукты. Разрешается позволить себе с утра небольшую порцию индейки или курицы.

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