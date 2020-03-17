Тест-системы для диагностики нового коронавируса имеются в 15 областях - Минздрав
05:09, 17 марта 2020Страна
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Украина в эти выходные получит примерно 1 миллион быстрых тестов на выявление коронавирусной болезни.
Иллюстрация / REUTERS
На сегодняшний день тест-системы для диагностики нового коронавируса COVID-19 имеются в 15 областях.
Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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"Мы имеем тест-системы в 15 областях", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в эти выходные получит примерно 1 миллион быстрых тестов на выявление коронавирусной болезни.
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