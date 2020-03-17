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Тест-системы для диагностики нового коронавируса имеются в 15 областях - Минздрав

05:09, 17 марта 2020
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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"Мы имеем тест-системы в 15 областях", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в эти выходные получит примерно 1 миллион быстрых тестов на выявление коронавирусной болезни.

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