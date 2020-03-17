Закрытие развлекательных заведений и запрет массовых собраний: Кабмин утвердил ограничительные меры по Украине

Контроль за выполнением постановления Кабмина возложено на МВД и Национальную полицию.

Правительство приняло постановление о ряде ограничительных мероприятий по всей Украине для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Так, с 17 марта запрещено: Проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Разрешено лишь меры, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;

Работу общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательных центров, других развлекательных заведений, фитнес-центров, учреждений культуры;

Минздрав должен временно прекратить плановую госпитализацию и плановые операции, кроме неотложных и срочных. Также ведомство должно максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях; Читайте такжеПравительство закрыло пассажирское сообщение между городами и прекратило работу метро Контроль за выполнением этого постановления возложен на МВД и Национальную полицию. Отметим, что одновременно разрешено: Оказывать услуги по общественному питанию, но только с доставкой еды на дом, более того — делать это можно при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты.

Торговать продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность. Кроме этого, органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано обеспечить организацию посменной работы работников, а при технической возможности — работы в режиме онлайн.

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