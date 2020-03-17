Украина в субботу получит миллион быстрых тестов на выявление коронавируса - Зеленский

Президент поблагодарил за помощь в получении тестов основателя китайской интернет-компании Alibaba Джека Ма и украинского бизнесмена Александра Ярославского.

Украина в эти выходные получит примерно 1 миллион быстрых тестов на выявление коронавирусной болезни.

Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил президент Владимир Зеленский.

Он поблагодарил за помощь в получении тестов основателя китайской интернет-компании Alibaba Джека Ма и украинского бизнесмена Александра Ярославского.

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«Что касается того, что не хватает, и мы об этом договорились. Это - быстрые тесты. Это то, в чем сейчас нуждается не только Украина, но любая европейская страна. Мы договорились с Китаем, благодарны им, благодарны отдельно Джеку Ма, он нам помог, профинансировал 80 миллионов долларов. Благодаря ему и господину Ярославскому в субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов уже в Украину. И это будет где-то миллион человек, быстрые тесты. Это для нас важно, все это будет отправлено в больницы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины из Житомирской области).