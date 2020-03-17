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Коронавирус в Киеве: стали известны детали об инфицированных

00:25, 17 марта 2020
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Один из больных - молодой киевский студент, который контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине. Парень посещал ее с внучкой женщины. Он находится на лечении в Александровской больнице столицы. Второй случай - женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции. Сейчас она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома", - сообщите мэр.

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По его словам, лиц, с которыми контактировали оба пациента, сейчас обследуют врачи.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у 71-летней женщины из Житомирской области).

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