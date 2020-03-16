В Киеве зарегистрировали два случая коронавируса

Оба пациента изолированы, им оказывается симптоматическое лечение.

В Киеве зафиксировано 2 случая заражения коронавирусом.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждено два случая COVID-19.

Пациенты изолированы, им оказывается симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции.

Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - с летальным исходом (у пожилой женщины с Житомирщины).

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Радомышле Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая 1 марта вернулась из Польши и не сразу обратилась к врачу.