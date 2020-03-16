Кернес не хочет закрывать харьковское метро, несмотря на призыв Зеленского

Зеленский ранее призвал правительство ввести дополнительные меры карантина, среди которых – прекращение работы метро.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что он не намерен следовать призыву президента Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.

Соответствующее заявление Кернес сделал в комментарии «Украинской правде».

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"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксировано ни одного случая заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", - заявил он.

Напомним, из-за угрозы распространения опасного коронавируса президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров ввести дополнительные меры ограничений, среди которых – прекращение работы метрополитенов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 марта в Украине лабораторно подтверждено 5 случаев инфицирования коронавирусом, из них 4 в Черновицкой области и один в Житомирской (летальный).

Напомним, с 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин. Тогда Кернес заявил, что школы и детсады в городе закрывать не будут. Власти города оправдывали свое решение заботой о родителях, которым некуда девать детей.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заговорил о том, что за невыполнение постановления Кабинета министров о карантине ответственных лиц могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

С 13 марта карантин в школах Харькова все же ввели.