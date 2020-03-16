Житомирщина закупит аппарат для быстрого обнаружения коронавируса

Речь идет об автоматизированной портативной системе обнаружения нуклеиновых кислот iPonatic.

В Житомирской области за средства резервного фонда закупят современный диагностический аппарат для быстрого обнаружения COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Житомирской облгосадминистрации, об этом шла речь сегодня на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Читайте такжеОбластные и районные больницы не имеют достаточного количества аппаратов искусственной вентиляции легких - депутат Кулинич

Такая диагностическая система, по словам представителей управления здравоохранения ОГА, позволит точно и быстро определять коронавирусную инфекцию. Ведь экспресс-системы, которые, по данным Минздрава, должны в ближайшее время поступить в регионы, позволяют выявить коронавирус только на 5-6 день от момента инфицирования человека.

"Тест-системы, которые сейчас использует Житомирский областной лабораторный центр для подтверждения или опровержения COVID-19, подвергаются анализу в течение 4-6 часов. Между проведением таких анализов аппарат должен иметь перерыв в работе, поэтому проверка материалов на коронавирусную инфекцию занимает довольно много времени", - пояснили в пресс-службе облгосадминистрации.

Современный аппарат позволит осуществлять тесты с первого дня подозрения и примерно за два часа. Члены областной комиссии поддержали вопрос о выделении средств на приобретение автоматизированной портативной системы обнаружения нуклеиновых кислот iPonatic.

На эти цели будут направлены средства из резервного фонда для приобретения диагностического набора для выявления нуклеиновой кислоты нового коронавируса (2019-nCoV) (флуоресцентный ПЦР-анализ) в сумме 1 млн 155 тыс. грн и 240 наборов тестов на сумму 300 тыс. грн.

Также в области на 30 дней приостановят деятельность развлекательных заведений.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Радомышле Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая 1 марта вернулась из Польши и не сразу обратилась к врачу. В Житомире и Житомирской области ограничены массовые мероприятия.

В Житомире в рамках карантина временно закрывают кафе и рестораны с 19 марта.