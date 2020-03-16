Как защититься от коронавируса: в Украине выпустили обучающий "мультик" для детей

Вместе с "мультяшками" Трикутей, Квадриком и Кружком дети узнают, «как вооружиться против вируса» простыми шагами.

Детский телеканал ПЛЮСПЛЮС и МОЗ Украины запустили анимационный ролик для детей с советами о том, как вести себя во время карантина, введенного для сдерживания эпидемии коронавируса COVID-19.

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Вместе с героями Трикутей, Квадриком и Кружком – дети узнают, «как вооружиться против вируса» простыми шагами.

В материале отмечается, что ребенок не должен касаться лица; должен считать до 30, когда моет руки с мылом; держать дистанцию с людьми, которые выглядят больными; не есть сырую пищу, а только приготовленную взрослыми. По замыслу ролика, все это станет «геройской суперсилой» в противодействии распространению вируса.

Кроме того, рекомендации доступны в форме постера, который можно распечатать и повесить, чтобы он ежедневно мог напоминать ребенку важные советы.

«В одном ролике мы собрали все советы для детей, которыми они должны руководствоваться в настоящее время. Задача ролика - успокоить детей, в то время, когда взрослые, возможно, паникуют. Мы надеемся, что наш маленький мультфильм разъяснит детям, как себя вести во время карантина, и поможет родителям быстрее объяснить важность подобного поведения», - отметила Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов 1+1 media.