Зеленский призвал Минздрав перепрофилировать медучреждения для приема инфицированных в тяжелых состояниях

Зеленский предложил также разработать механизм доставки лекарств работниками "Укрпочты" людям преклонного возраста.

Президент Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения перепрофилировать медицинские учреждения для приема инфицированных в тяжелых состояниях и временно запретить плановые операции.

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Об этом Зеленский заявил в опубликованном на Telegram-канале Офиса президента видеообращении.

Президент призвал Минздрав временно запретить плановые мероприятия и плановые операции, а осуществлять только срочные и неотложные меры.

"Максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях", - сказал он.

Зеленский предложил также разработать механизм доставки лекарств работниками "Укрпочты" людям преклонного возраста.