Зеленский призвал Минздрав перепрофилировать медучреждения для приема инфицированных в тяжелых состояниях
Президент Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения перепрофилировать медицинские учреждения для приема инфицированных в тяжелых состояниях и временно запретить плановые операции.
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Об этом Зеленский заявил в опубликованном на Telegram-канале Офиса президента видеообращении.
Президент призвал Минздрав временно запретить плановые мероприятия и плановые операции, а осуществлять только срочные и неотложные меры.
"Максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях", - сказал он.
Зеленский предложил также разработать механизм доставки лекарств работниками "Укрпочты" людям преклонного возраста.