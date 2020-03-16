В Одессу тесты на коронавирус прибудут только к концу недели

Первая партия тестов для проверки на коронавирус должна была поступить в город сегодня. Однако, их доставят только к концу недели.

В Одессу первая партия тестов для проверки на коронавирус, ожидавшаяся сегодня, прибудет в конце текущей недели.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно во время заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС.

Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, в понедельник утром у руководства города была подтвержденная информация о поступлении 50 тестов, однако позднее стало известно, что их доставят к концу недели.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения горсовета Надежды Гончаренко, вторая партия – 100 штук, вероятно, поступят в начале следующей недели.

Как сообщал УНИАН, городской голова Одессы Геннадий Труханов из-за угрозы распространения коронавируса распорядился с 16 марта закрыть в городе все объекты, в которых собираются более 10 человек.

Сегодня утром на совещании в мэрии было заявлено, что первые 50 тестов для проверки на коронавирус поступят в город 16 марта, затем прибудут еще 100 штук, а в 20-х числах марта – 10 тыс.