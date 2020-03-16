В Черновцах с сегодняшнего дня закрывают кафе и рестораны

Работать будут только продуктовые магазины и те, которые торгуют предметами первой необходимости.

В Черновцах сегодня с 18.00 в рамках карантинных мер будут закрыты все заведения общественного питания, а также прекратят работу магазины, которые не торгуют продуктами питания и предметами первой необходимости.

Как сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук, такое решение приняли сегодня на заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам чиновника, одна из инфицированных коронавирусом жительница Черновицкой области получила заражение, не находясь в Италии или другой стране, где этот вирус распространяется.

«То есть, заражение уже произошло внутри Черновицкой области, здесь, на месте», - сообщил мэр Черновцов.

Как отметил Каспрук, в связи с этой ситуацией в городе будет приостановлена работа всех учреждений торговли, которые не продают продукты питания и предметы первой необходимости - такие как бытовая химия, хозяйственные товары и средства личной гигиены.

Кроме того, принятое решение предусматривает, что в магазинах, которые продолжат работу в период карантинных мер, уменьшат допустимое количество посетителей, которые смогут находиться в помещении одновременно. Как отметил чиновник, кафе и рестораны могут заниматься доставкой еды.

По словам Каспрука, во вторник, 17 марта городские власти должны решить вопрос об ограничении работы общественного транспорта.

«Будет принято решение об определенных ограничениях. Речь пойдет о том, чтобы обеспечить в первую очередь общественным транспортом тех людей, которые остаются работать», - сказал городской голова.

Как сообщал УНИАН, 3 марта COVID-19 был обнаружен у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Второй случай подтвердили 12 марта у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение 14 дней.

16 марта подтвердили еще два случая коронавируса у жительниц Черновицкой области. По словам медиков, их состояние удовлетворительное.