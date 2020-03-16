КГГА: в Киеве частная клиника предлагает пройти тест на коронавирус, но результаты - ложные

В столице тесты на наличие нового коронавируса можно сделать только в лечебном учреждении по соответствующему назначению медиков.

В Киеве одна из частных клиник дала три положительных результата на коронавирус, которые были опровергнуты в референс-лабораториях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, комментируя то, что одна из частных клиник предлагает прохождение теста на коронавирус.

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«Мы имели уже случаи, когда в этой клинике поставили положительный результат в трех случаях, которые были опровергнуты в референс-лабораториях. Вот я дал ответ на этот вопрос», - сказал он.

Кроме того, он отметил, что тесты на наличие нового коронавируса не продаются в аптеках, провести их можно только в лечебных учреждениях при наличии соответствующих показаний, которые устанавливают медики.

Также Поворозник добавил, что сегодня проходят растаможку еще 4 тыс. тестов, которые будут отличаться от имеющихся тем, что для анализа берется не кровь, а слюна пациента.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев инфицирования коронавирусом.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получены положительные результаты на COVID-19: четыре в Черновицкой и один (летальный) в Житомирской областях.

В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья обследовала более 500 образцов.