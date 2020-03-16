В Донецкой области не подтвердился коронавирус у троих человек, в Мариуполе проверяют его наличие у ребенка

Вместе с ребенком госпитализировали его мать.

Подозрения на наличие коронавируса у троих жителей Краматорска и Славянска получили негативные результаты.

Как пишут "Новости Донбасса", об этом сообщил на брифинге в Краматорске заместитель начальника управления - начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Александр Педенко.

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Речь идет о ребенке из Краматорска и двух жителях Славянска.

При этом, по его словам, в детское инфекционное отделение горбольницы №4 Мариуполя с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали ребенка.

Сейчас пациент получает необходимое лечение, его состояние медики оценивают, как среднее. В больницу вместе с ребенком госпитализирована его мать.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что первое подозрение коронавируса на Луганщине не подтвердилось.