В Донецкой области не подтвердился коронавирус у троих человек, в Мариуполе проверяют его наличие у ребенка
Подозрения на наличие коронавируса у троих жителей Краматорска и Славянска получили негативные результаты.
Как пишут "Новости Донбасса", об этом сообщил на брифинге в Краматорске заместитель начальника управления - начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Александр Педенко.
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Речь идет о ребенке из Краматорска и двух жителях Славянска.
При этом, по его словам, в детское инфекционное отделение горбольницы №4 Мариуполя с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали ребенка.
Сейчас пациент получает необходимое лечение, его состояние медики оценивают, как среднее. В больницу вместе с ребенком госпитализирована его мать.
Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что первое подозрение коронавируса на Луганщине не подтвердилось.