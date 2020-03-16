В Минздраве объяснили, какие ограничения введут в Киеве из-за коронавируса

Работа общественного транспорта не ограничивается, однако в Минздраве рекомендуют гражданам не пользоваться им и не передвигаться по городу без излишней надобности.

В Министерстве здравоохранения пояснили, какие ограничения введут в Киеве для недопущения распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины, посвященном коронавирусу.

Так, с 17 марта в силу вступают следующие ограничения: ограничивается передвижение граждан между столицей и другими городами и населенными пунктами; отменяется проведение культурных, спортивных, религиозных и других массовых мероприятий; закрываются заведения общественного питания: рестораны, бары и кафе (доступными остаются услуги онлайн-заказа и доставки еды); закрываются столичные ТРЦ и другие магазины, за исключением продуктовых и аптек (также в обычном режиме будут работать АЗС, банки и банкоматы); прекращают работу спортивные комплексы и залы, SPA салоны, салоны красоты, сауны, косметологические и массажные кабинеты, парикмахерские, тату-салоны, дискотеки, ночные и компьютерные клубы, а также другие бытовые учреждения.

Кроме того, определенным образом будет ограничена и работа государственных учреждений и транспорта в столице.

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"Рекомендуется ограничение приема граждан в столичных ЦНАП, а также проведение заседаний консультативных органов. Местная власть рекомендует принимать граждан только при необходимости и по предварительной онлайн-записи. Временно отменяется проведение совещательных и коллегиальных заседаний, общественных слушаний, личных приемов граждан", - говорится в сообщении.

Работа общественного транспорта не ограничивается, однако в Минздраве рекомендуют гражданам не пользоваться им и не передвигаться по городу без излишней надобности.

"Призываем также руководителей всех столичных предприятий и организаций максимально обеспечить необходимые условия для перевода своих работников в режим удаленной работы. Кроме того, подчеркиваем необходимость внедрения профилактического наблюдения для работников, которые недавно посещали другие страны, в которых есть эпидемия коронавируса", - отметили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев инфицирования коронавирусом.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получены положительные результаты на COVID-19: четыре в Черновицкой и один (летальный) в Житомирской областях.

В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 500 образцов.