В Киеве на коронавирус проверили уже 60 человек

Случаев заражения не зафиксировано.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что в Киеве не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом, в общей сложности на коронавирусную инфекцию обследованы 60 человек.

Читайте такжеКиев ожидает тест-системы для выявления нового коронавируса с помощью слюны - КГГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«Зафиксированы ли случаи больных коронавирусом в Киеве? Не зафиксированы на сегодняшний день. Мы провели вместе с частными клиниками около 60 обследований на коронавирус, на сегодняшний день случаи не зафиксированы», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве из-за угрозы распространения коронавируса с 17 марта приостанавливают работу торговые центры, заведения общественного питания, спортивные комплексы, учреждения бытового обслуживания и т.д.

По словам Кличко, с 17 марта в Киеве максимально ограничивается:

- передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины;

- проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;

- работа общепита: не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн-заказы на доставку еды;

- не будут работать торговые центры, за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Как заявил Кличко, АЗС, банки и банкоматы будут работать.

В то же время, приостанавливается работа: спортивных комплексов и залов; учреждений бытового обслуживания населения; СПА-салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату-салонов и т.д.; увеселительных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.