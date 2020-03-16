В Красном Кресте предупреждают об особой опасности коронавируса для оккупированного Донбасса

В организации напомнили о перегруженности системы здравоохранения региона.

В случае вспышки в Украине нового коронавируса люди с оккупированных территорий Донбасса, которые переходят через линию разграничения - прежде всего преклонного возраста, - находятся в наибольшей группе риска.

Как сообщило hromadske, об этом заявила глава представительства Международного комитета Красного Креста в Украине Флоренс Жиллетт.

"Действительно, большинство людей живет вблизи линии разграничения и пересекает ее - в частности в Станице Луганской - это люди следующих возрастных категорий (в возрасте от 60 лет - ред.). Мы знаем, что многие из тех, кто пересекает линию разграничения - это пенсионеры, а большинство пенсионеров подпадает под эту категорию", - отметила Жіллєтт.

По ее словам, жители оккупированных территорий Донбасса длительное время находились в зоне конфликта - это негативно повлияло на состояние их здоровья и этот фактор также нужно учитывать, когда речь идет о возможной вспышке коронавируса в Украине.

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Система здравоохранения на Донбассе, говорит Жиллетт, которая и без того перегружена из-за боевых действий, может еще больше пострадать в случае вспышки коронавируса. Она видит один из главных рисков в том, что эпидемия COVID-19 "истощит ресурсы системы здравоохранения, чтобы реагировать и на другие заболевания".

"И кажется, что это один из главных вызовов, который вызывает новый коронавирус, что мы видели в Китае или Италии. И речь идет не о слабых системах здравоохранения - это очень большие страны с хорошей медициной, и там переполнение больниц может произойти быстрее, чем ожидается", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 13 марта заявил о том, что в оккупированной Горловке зафиксировано 12 случаев новой коронавирусной инфекции.