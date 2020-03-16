На Харьковщине рассказали о жителях, у которых было подозрение на коронавирус

Ни одно из подозрений в отношении коронавирусной инфекции по состоянию на первую половину дня 16 марта на Харьковщине не подтвердилось.

В Харьковской области нет людей с подозрением на смертельный коронавирус COVID-19.

Об этом "Комментариям. Харьков" сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.

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"Те подозрения, которые возникали за это время, не подтверждались", - рассказали в Харьковской ОГА.

Таким образом, ни одно из подозрений в отношении коронавирусной инфекции по состоянию на первую половину дня 16 марта на Харьковщине не подтвердилось.

Как сообщал УНИАН, 11 марта правительство утвердило ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.

В частности, запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели - с 12 марта. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в связи с риском распространения коронавируса с 12 марта в городе вводится трехнедельный карантин в учреждениях с массовым пребыванием людей, в то же время школы и детсады не будут закрывать.

Позже в Харькове против мэрии завели уголовное дело за невыполнение противоэпидемических мероприятий.