Киев ожидает тест-системы для выявления нового коронавируса с помощью слюны

Также ожидается еще около 4 тысячи тест-систем для больниц столицы.

Киев ожидает в ближайшее время тест-системы для выявления нового коронавируса Covid-19, которые показывают результат с помощью слюны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник во время брифинга по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса.

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"Тесты есть. Тестами город обеспечен. Сегодня к вечеру ожидаем еще около 4 тыс. тестов для больничных учреждений Киева. Кроме того, сегодня уже на таможенной территории Украины есть 100 тестов, которые дают результат по мазку, по слюне. Предыдущие были по крови, сейчас - по слюне. Мы их протестируем. К концу недели будем иметь также достаточное количество для тестирования инфицирования коронавирусом", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 17 марта приостанавливают работу торговые центры,

заведения общественного питания, спортивные комплексы, учреждения бытового обслуживания и т.д.

По словам Кличко, с 17 марта в Киеве максимально ограничиваются:

- передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины;

- проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан;

- работа общепита: не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн-заказы на доставку еды;

- не будут работать торговые центры, за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Как заявил Кличко, АЗС, банки и банкоматы будут работать.

В то же время, приостанавливается работа: спортивных комплексов и залов; уреждений бытового обслуживания населения; СПА-салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату-салонов и т.д.; увеселительных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.