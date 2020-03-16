Областные и районные больницы не имеют достаточного количества аппаратов искусственной вентиляции легких - депутат Кулинич

Министерству здравоохранения нужно постоянно контролировать, что происходит в медицинских учреждениях областей и районов, подчеркнул депутат.

Депутатская группа «Довира» призывает министра здравоохранения и главного санитарного врача объехать все области и проконтролировать реальное положение дел в областных и районных больницах, которые не подготовлены должным образом к лечению пациентов с симптомами коронавируса.

Об этом во время согласительного совета парламента заявил председатель депутатской группы «Довира» Олег Кулинич.

«Министерству здравоохранения надо постоянно контролировать, что происходит в медицинских учреждениях областей и районов. Мы с коллегами по группе «Довира» проверили информацию по большинству регионов Украины. Областные и районные больницы не обеспечены необходимым количеством аппаратов искусственной вентиляции легких. Это касается Закарпатья, Полтавщины, Львовщины, Чернигова, Житомира, Донецкой области. Тот же Краматорск имеет только 8 аппаратов искусственной вентиляции легких на 200 000 населения! Критическая ситуация на Закарпатье», - отметил Олег Кулинич.

По словам депутата, сегодня Закарпатская область нуждается в не менее чем 250 аппаратах искусственной вентиляции легких, 500-600 быстрых тестах для определения коронавируса и других средствах. И правительство должно немедленно отреагировать относительно обеспечения больниц всем необходимым - в первую очередь именно в приграничных областях.

«Более того - в медицинских учреждениях в регионах отсутствуют экспресс-тесты на коронавирус, нет спецодежды для медицинских работников, масок. Большая проблема - определение помещений в районных центрах для временной обсервации населения. А отчеты местных властей об их наличии не соответствуют действительности. Некоторые помещения не имеют элементарных условий, что уже говорить о специальных», - добавил глава депутатской группы «Довира».

Олег Кулинич считает, что если бы министр здравоохранения и главный санитарный врач лично проехали по областям без предупреждения, то реальная картина, которую они увидели, была бы совсем другая, чем та информация, которая подается им в отчетах.

Депутат также убежден - парламент сейчас должен работать в особом режиме с учетом решения СНБО и первоочередных задач, которые стоят перед страной из-за коронавируса.

«Мы должны оперативно реагировать и принять все необходимые законопроекты для упрощения процедуры закупок для больниц, поддержки бизнеса, временного запрета на вывоз стратегических медицинских средств. Эти вопросы сегодня волнуют украинцев в первую очередь», - резюмировал Олег Кулинич.