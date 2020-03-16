Коронавирус в Украине: врач дал совет, как затормозить эпидемиологический процесс

Летний период несет угрозу для самого возбудителя, подчеркивает специалист.

Начальник Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан подчеркивает необходимость максимального рассредоточения людей для торможения эпидемиологического процесса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Рубан во время сегодняшнего заседания постоянной комиссии технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором рассматривался вопрос об усилении ограничительно-профилактических мероприятий в столице в связи с коронавирусной инфекцией.

«Мое предложение как врача-эпидемиолога, который занимался почти 10 лет особо опасными инфекциями, с сегодняшнего дня и до улучшения погодных условий необходимо максимально провести рассредоточение людей и максимально снизить количество людей в городе. Это приведет к торможению эпидемиологического процесса и переход самого эпидпроцесса на летний период будет уже угрозой для самого возбудителя», - сказал он.

Рубан также подчеркнул важность «максимально жестко» внедрять профилактически-эпидемиологические мероприятия.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев инфицирования коронавирусом.

При этом с начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: в Черновицкой (4) и Житомирской (1) областях.

В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья исследовала более 500 образцов.