За нарушение обсервации при коронавирусе будут штрафовать до 34 тысяч гривень – Радуцкий

По словам председателя профильного парламентского комитета, речь идет о человеке, который знает, что у него коронавирус, имеет справку врача, где установлен диагноз.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявляет, что штрафы за нарушение обсервации при коронавирусе будут составлять до 34 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга, отвечая на вопрос относительно видов и размеров штрафов в рамках административной и уголовной ответственности за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом, который планируется прописать в законопроекте относительно мер противодействия опасности.

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"Подразумевается, что человек, который знает, что у него коронавирус, который имеет справку врача, где установлен диагноз, и он находится или на самоизоляции, потому что не все с коронавирусом должны быть госпитализированы... Или человек из инфекционной больницы встал и ушел - он подвергает людей опасности. И здесь может быть ответственность административная или уголовная", - пояснил депутат.

Он добавил, что когда человек предупрежден, он точно есть разносчиком болезни, то она "должна знать, что будет опасность уголовной ответственности".

"Что касается административной ответственности - это штрафы... от 17 до 34 тыс. грн. Если мы берем Австрию, то это 2 тыс. 200 евро, если мы берем Испанию, то это тоже примерно 2 тыс. евро", - отметил Радуцкий.

Он подчеркнул, что речь идет о людях, которым установлен диагноз, врач выписал справку о болезни, то в таком случае человека могут наказать.

"Имеются в виду только доказанные случаи, когда имеется установленный диагноз", - уточнил Радуцкий.

Депутат напомнил, что в 325-й статье Уголовного кодекса прописана ответственность за распространение особо опасных инфекций.

"Просто эта статья (которую предлагается внедрить - УНИАН) будет действовать... только 3 месяца, временно. И только относительно COVID-19", - добавил глава профильного парламентского комитета.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде готовится к рассмотрению законопроекта относительно мер противодействия коронавирусу, который предусматривает уголовную ответственность за умышленное заражение людей.

По словам Радуцкого, это временный законопроект, сроком действия на три месяца, и осталось две несогласованные поправки - от Министерства внутренних дел.

В законопроекте говорится, в частности об оперативной закупке товаров, работ услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии коронавируса через переговорную процедуру, сокращенную до одного дня; возможность 100-процентной предоплаты за товары, работы и услуги, закупаемых для предотвращения и борьбы с коронавирусом. Также речь идет об освобождении от уплаты ввозной пошлины и НДС на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, закупаемых для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Кроме того, речь идет о предоставлении населению возможности работать дистанционно в условиях карантина или идти в отпуск; запрете на проведение мероприятий государственного надзора и контроля во время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом; отнесение введения карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

Также в документе предусматривается административная ответственность за нарушение обсервации и уголовная ответственность - за умышленное заражение людей.