Брифинг по ужесточению карантина в Киеве: видео
14:14, 16 марта 2020Страна
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С 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправок.
В Киеве ужесточают меры карантина / Фото: УНИАН
Представители КГГА дали брифинг, посвященный введению в столице дополнительных карантинных мер по сдерживанию эпидемии коронавируса.
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Напомним, с 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправок.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 марта в Украине уже подтверждено 5 случаев инфицирования коронавирусом.
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