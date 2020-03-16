Брифинг по ужесточению карантина в Киеве: видео

С 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправок.

Представители КГГА дали брифинг, посвященный введению в столице дополнительных карантинных мер по сдерживанию эпидемии коронавируса. Читайте такжеОдиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммуналку – Минсоцполитики Напомним, с 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправок. Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 марта в Украине уже подтверждено 5 случаев инфицирования коронавирусом.

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