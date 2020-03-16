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Брифинг по ужесточению карантина в Киеве: видео

14:14, 16 марта 2020
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В Киеве ужесточают меры карантина / Фото: УНИАН

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Напомним, с 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправок.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 марта в Украине уже подтверждено 5 случаев инфицирования коронавирусом.

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