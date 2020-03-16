В Раде анонсировали надбавку до 200% для медиков, работающих с инфицированными коронавирусом

Радуцкий также отметил, что рассматривается вопрос о переносе даты представления гражданами электронных деклараций.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отмечает, что медицинские работники, которые работают с инфицированными коронавирусом, будут получать надбавку до 200%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Говоря о законопроекте относительно мер противодействия коронавирусу, в частности, о дополнительных надбавках для медперсонала и других работников, которые работают над ликвидацией эпидемии коронавируса, Радуцкий сообщил: «Согласовали: где-то до 200% будет выплачиваться надбавка медицинским работникам, которые работают с людьми, заболевшими коронавирусом».

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Кроме того, депутат отметил, что рассматривается вопрос о переносе даты представления гражданами электронных деклараций.

Как сообщал УНИАН, во вторник Рада может ввести дополнительные карантинные меры, ограничив работу общественного транспорта и ряда учреждений.