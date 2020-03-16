Диетолог рассказала, каким должен быть перекус во время поста (видео)

Врач-диетолог рассказывает, что перекус для мужчин, женщин и детей должен отличаться.

Подсчитано, что 70% своего времени большинство взрослых людей проводят на работе. Перекусы в течение рабочего дня могут быть как полезным источником энергии и вдохновения, так и стать причиной лишних килограммов.

Врач-диетолог Наталья Самойленко в эфире "Сніданку з 1+1" пояснила, что положить в свой ланч-бокс, чтобы пища была полезной и добавляла сил в период Великого поста.

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Эксперт объясняет, что в качестве полезного перекуса можно кушать орехи (особенно миндаль, грецкие орехи), семечки, зеленые листовые овощи (шпинат, портулак, салат, щавель), ягоды (в том числе замороженные).

Кроме того, врач-диетолог рассказывает, что перекус для мужчин, женщин и детей должен отличаться. И приводит пример, что взять с собой в ланч-бокс на обед и перекус.

Женский ланч-бокс. Обед должен содержать белки, жиры и углеводы. Например, это могут быть гречка, сыр тофу и капуста романеско. А также огурец и помидор. А в качестве перекусов можно добавить полезных жиров — авокадо, орехи.

Мужской ланч-бокс. Обед для мужчин по составу не отличается от женского, но белков в нем должно быть больше. Например, в период поста это вегетарианский рис, грибы и хумус. А также авокадо как источник полезных жиров.

Детский ланч-бокс. Детям следует кушать больше углеводов, поскольку они активно растут и развиваются. В качестве дополнения к сбалансированному школьного обеда в детский ланч-бокс можно положить винегрет, морковь, вареную фасоль, плов, киви и мандарины. Также это могут быть сухофрукты, домашнее печенье или кусочек шоколада.