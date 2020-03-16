В Раде хотят ввести уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом

Это временный законопроект, сроком действия на три месяца.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал о подготовке законопроекта о мерах противодействия коронавируса, который предусматривает уголовную ответственность за умышленное заражение людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

Радуцкий заметил, что это временный законопроект, сроком действия на три месяца, и осталось две несогласованные поправки - от Министерства внутренних дел.

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В законопроекте говорится, в частности об оперативной закупке товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии коронавируса путем переговорной процедуры, сокращенной до одного дня; возможности 100-процентной предоплаты за товары, работы и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Также речь идет об освобождении от уплаты ввозной пошлины и НДС на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Кроме того, речь идет о предоставлении населению возможности работать дистанционно в условиях карантина или идти в отпуск; запрете на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом; отнесении введения карантина до форс-мажорных обстоятельств.

"Админответственность за нарушение обсервации и уголовная ответственность - за умышленное заражение людей", - заявил Радуцкий.

Также в проекте говорится о дополнительных надбавках для медицинского персонала и других работников, которые работают над ликвидацией эпидемии коронавируса.

Кроме того, законопроектом предусматривается изменение на три месяца некоторых статей Трудового кодекса, где речь пойдет о том, что людям может быть предоставлен оплачиваемый отпуск.