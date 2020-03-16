Коронавирус в Украине: правительство проводит брифинг по борьбе с инфекцией (онлайн)

По состоянию на 16 марта в Украине лабораторно подтверждены 5 случаев инфицирования коронавирусом.

В правительстве проводят брифинг относительно мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Украине.

Читайте такжеВ первого инфицированного коронавирусом в Украине тест показала отрицательный результатВ нем принимают участие представители Министерства здравоохранения, таможни, пограничной службы и Министерства социальной политики.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 марта в Украине лабораторно подтверждены 5 случаев инфицирования коронавирусом, из них 4 в Черновицкой области и один в Житомирской (летальный).

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.