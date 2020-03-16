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"Кашляет и целует икону": как прихожане украинских церквей "соблюдают" карантин (фото)

12:15, 16 марта 2020
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Епифаний и верующие / фото: BABEL

Как сообщает "Бабель", на службах в храмах Православной церкви Украины и в Украинской православной церкви Московского патриархата в это воскресенье было много людей.

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Верующие как обычно причащались из многоразовой посуды, целовали кресты и иконы.

"Один мужчина целует, кашляет и целует еще раз. Сразу за ним в очереди на поклонение женщина с девочкой лет семи. Она подходит и рукой наклоняет голову девочки к стеклу – та целует", - описало издание один из эпизодов.

"Бог создал все, так не создал ли Бог вирус, чтобы послать нам испытание? Потому что мы перестали ходить в церковь, говорить с Богом", – сказал в проповеди предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

фото: BABEL
фото: BABEL
фото: BABEL
Инфографика: УНИАН

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 марта в Украине уже подтверждено 5 случаев инфицирования коронавирусом.

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