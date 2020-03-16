Появились подробности о состоянии зараженных коронавирусом женщин из Черновицкой области

Одна из инфицированных женщин вернулась в течение инкубационного периода из Италии.

Состояние женщин из Черновицкой области, у которых сегодня был зафиксирован COVID-19, удовлетворительное.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Женщины находятся в изоляции, им предоставляется симптоматическое лечение.

Одна из инфицированных женщин вернулась в течение инкубационного периода из Италии. Сейчас все люди, с которыми она близко контактировала, изолированы в условиях стационара, отметили в Минздраве.

Вторая женщина в последнее время не выезжала из Украины, но контактировала с лабораторно подтвержденным больным на коронавирус. Ранее она была госпитализирована с симптомами острого вирусного заболевания, контактировала с больным на коронавирусную инфекцию. Пациентку обследовали и оказывали медицинскую помощь в условиях изоляции. Утром 16 марта у нее лабораторно подтвердился COVID-19, подчеркнули в Минздраве.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 16 марта в Украине подтверждены 5 случаев инфицирования коронавирусом.

При этом с начала года Центр общественного здоровья Украины получил 94 подозрения о новой коронавірусну инфекцию.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получены 5 положительных результатов на COVID-19: в Черновицкой (4) и Житомирской (1) областях.

В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья обследовала более 500 образцов.