Одесса сегодня получит первые 50 тестов для проверки на коронавирус

Городу необходимо закупить еще как минимум 27 аппаратов для вентиляции легких.

В Одессу сегодня будут доставлены первые 50 тестов для проверки на коронавирус.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно в понедельник во время совещания в мэрии.

Как отметила заместитель директора департамента здравоохранения Одесского городского совета Надежда Гончаренко, 16 марта ожидается прибытие в город 50 тестов, которые заказала городская детская поликлиника №6.

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«Заказаны и должны скоро поступить еще 100», - сказала Гончаренко.

Кроме того, объявлен тендер на закупку еще 10 тысяч тестов, которые поступят в город, как предполагается, в 20-х числах марта.

Как отмечалось, на сегодняшний день в городе есть 65 аппаратов для вентиляции легких - в городской инфекционной клинической больнице, в ДКБ №11, детских медучреждениях, роддомах.

По словам Гончаренко, необходимо закупить еще как минимум 27 аппаратов, стоимость каждого составляет 680-700 тыс. грн.

По словам вице-мэра, директора департамента финансов горсовета Светланы Бедреги, из бюджета города выделено на приобретение тестов 3,25 млн грн, рассматривается вопрос о выделении еще 42 млн грн, в частности, на приобретение аппаратов для вентиляции легких и кислородного концентрата.

Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, изначально предполагалось, что вопрос закупки тестов будет решаться централизованно.

«Мы надеялись, что это будет централизованно. Пока что этого не произошло. Поэтому мы сами вели переговоры по закупке медикаментов, масок, тестов...», - сказал он, напомнив о своем распоряжения о закрытии всех объектов (кроме продуктовых магазинов и аптек), в которых может собираться большое количество людей.

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Труханов настаивает, чтобы эти рекомендации были выполнены, а горожан призвал самоизолироваться и воздержаться от походов в клубы, рестораны и тому подобное.

«Мы хотели избежать паники, но люди не до конца понимают опасность... Хорошая погода - в парках, торговых центрах, ресторанах собирается много людей. Мы не понимаем, насколько это серьезно - при выявлении (коронавирус - УНИАН), количество заразившихся растет в геометрической прогрессии, и остановить очень трудно», - отметил Труханов.

Отмечалось, что общественный транспорт пока работает в прежнем режиме, после каждого маршрута трамваи и троллейбусы на конечных остановках проходят санитарную обработку.

Как сообщал УНИАН, городской председатель Одессы Геннадий Труханов из-за угрозы распространения коронавируса распорядился с 16 марта закрыть в городе все объекты, в которых собираются более 10 человек.