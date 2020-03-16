МИД дал советы гражданам, не успевшим вернуться в Украину до 17 марта (видео)

В МИД обещают приложить все усилия, чтобы помочь тем, кто нуждается в срочном возвращении в Украину.

Министерство иностранных дел советует гражданам Украины, которые не успели вернуться на родину до 17 марта, обратиться в украинские консульства (https://bit.ly/38TFB7f) и зарегистрироваться в системе «ДРУГ» (https://friend.mfa.gov.ua/#/).

Советы ведомство разместило в Facebook в понедельник, 16 марта.

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«Это специальная система МИД, в которую вы вносите свои данные и сообщаете МИД и всем заграничным дипломатическим учреждениям о своем пребывании в определенной стране. Например, в период ограничений списки для возвращения граждан Украины домой в случае срочной необходимости будут формироваться, в частности, и с использованием данных этой системы», - говорится в сообщении.

В МИД обещают приложить все усилия, чтобы помочь тем, кто нуждается в срочном возвращении в Украину до завершения периода ограничений.

«Актуальная информация будет предоставляться на регулярной основе через все официальные каналы коммуникации, а также через зарубежные дипломатические учреждения», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины создан оперативный штаб с целью защиты украинских граждан за рубежом и предоставления актуальной информации относительно распространения в мире COVID-19.